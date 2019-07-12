Межбанк: курс начал понедельник со снижения

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 25,75/25,78 UAH/USD.

В 10.30 курс начал снижение к показателям 25,73/25,76 UAH/USD.

А через пять минут уже к котировкам 25,72/25,74 UAH/USD.

В 10.40 курс безналичного доллара продолжил снижение и остановился на уровне 25,71/25,73 UAH/USD.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,75 / 25,78

евро – 28,96 / 28,99

российский рубль – 0,408/ 0,409

Курс доллара на Межбанке — график:



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