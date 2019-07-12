Кабмин установил предельные тарифы на тепло: на сколько подешевеет коммуналка

Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение. Ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС).

Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).

Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).

Местные компании-поставщики могут устанавливать цену меньше приведенных показателей, но не могут их превышать. В обратном случае, местным администрациям и советам необходимо принять меры для их понижения до указанных значений до 1 сентября.

В райцентрах, городах районного значения и в поселках – тарифы также не должны превышать максимальных значений, установленных постановлением КМУ №560.

В среднем стоимость должна снизиться: