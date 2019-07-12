0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 288 0

Кабмин установил предельные тарифы на тепло: на сколько подешевеет коммуналка

Кабмин установил предельные тарифы на тепло: на сколько подешевеет коммуналка

Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение. Ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Читайте также: Как сэкономить на коммуналке

Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС).

Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).

Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).

Местные компании-поставщики могут устанавливать цену меньше приведенных показателей, но не могут их превышать. В обратном случае, местным администрациям и советам необходимо принять меры для их понижения до указанных значений до 1 сентября.

В райцентрах, городах районного значения и в поселках – тарифы также не должны превышать максимальных значений, установленных постановлением КМУ №560.

В среднем стоимость должна снизиться:

  • за услуги отопления и горячей воды – на 14%,
  • в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.