Кабмин установил предельные тарифы на тепло: на сколько подешевеет коммуналка

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Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение. Ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС).
Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).
Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).
Местные компании-поставщики могут устанавливать цену меньше приведенных показателей, но не могут их превышать. В обратном случае, местным администрациям и советам необходимо принять меры для их понижения до указанных значений до 1 сентября.
В райцентрах, городах районного значения и в поселках – тарифы также не должны превышать максимальных значений, установленных постановлением КМУ №560.
В среднем стоимость должна снизиться:
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