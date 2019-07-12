Компании Ford и Volkswagen создали альянс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ford и Volkswagen объявили о создании проекта, предназначенного для работы над “зелеными” авто.
Об этом они объявили на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Читайте также: Volkswagen вложит более 2 миллиардов долларов в производителя беспилотников
Вслед за объединением BMW и Daimler для работы над автопилотом, Ford и Volkswagen также объявили о создании альянса, который займется выпуском электрокаров, а также разработкой автопилотов на модульной платформе MEB немецкого концерна.
Автопроизводители достигли соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров.
Отмечается, что Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тыс. электрокаров.
С 2016 г. Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн “зеленых” автомобилей, которые выпустят под брендами Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится осенью-2019 на Франкфуртском автосалоне.
Впервые о создании глобального альянса Ford и Volkswagen стало известно в конце 2018 года. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТО14 ч. назад - 6267 15
При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языка5 ч. назад - 656 11
Топ-10 запросов на OLX от пользователей Android и iOS (инфографика)Вчера, 22:12 - 3501 10
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в Украине8 ч. назад - 2710 9
Метро Киева начинает отказываться от жетонов13 ч. назад - 1006 8
В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей15 ч. назад - 36572 4
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТО14 ч. назад - 6267 15
В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июле11 ч. назад - 4350 1
Названы самые горячие и самые холодные смартфоны19 ч. назад - 4326 3
Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплаты10 ч. назад - 3229
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу8 ч. назад - 313 3
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Вчера, 15:26 - 739
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1339
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3426
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 663