Киевские школьники получат э-ученические билеты

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Киевские школьники с начала 2019-2020 учебного года смогут получить электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещения ребенка.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки.
Как воспользоваться электронной услугой «Заказ ученического билета»
Стоимость билета:
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