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Киевские школьники получат э-ученические билеты

Киевские школьники получат э-ученические билеты

Киевские школьники с начала 2019-2020 учебного года смогут получить электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещения ребенка.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки.

Как воспользоваться электронной услугой «Заказ ученического билета»

  • Для того чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в Личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, отвечающее требованиям к оформлению ученического билета.
  • Услуга предоставляется в несколько этапов:
  • отправленная ​​заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают,
  • после этого заявку передают на печать ученических билетов.

Стоимость билета:

  • Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета.
  • В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.
По материалам Finance.UA
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