Киевские школьники получат э-ученические билеты

Киевские школьники с начала 2019-2020 учебного года смогут получить электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева. Благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете за билетом можно будет отслеживать перемещения ребенка.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки.

Как воспользоваться электронной услугой «Заказ ученического билета»

Родителям (или лицам, их заменяющим) нужно зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг , используя Квалифицированную электронную подпись ( КЭП , ЭЦП ) или BankID для подтверждения своих данных.

Для того чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в Личном кабинете киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, отвечающее требованиям к оформлению ученического билета.

Услуга предоставляется в несколько этапов:

отправленная ​​заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают,

после этого заявку передают на печать ученических билетов.

Стоимость билета: