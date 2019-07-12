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Как Китай стал крупнейшим в мире официальным кредитором

Как Китай стал крупнейшим в мире официальным кредитором

Общий объем прямых и торговых кредитов, предоставляемых Китаем другим странам, вырос с почти ноля в 1998 году до более чем $1,6 трлн, или почти 2% мирового ВВП в 2018 году.

Об этом говорится в исследовании американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований.

«Эти кредиты в основном идут в страны с низким и средним уровнем дохода. В целом, согласно оценкам, на долю Китая сейчас приходится четверть общего банковского кредитования развивающихся рынков. Это сделало Китай крупнейшим официальным кредитором, который легко превосходит МВФ или Всемирный банк», — отметили авторы исследования.

Они пришли к выводу, что почти половина кредитов Китая развивающимся странам — «скрытые» кредиты, данных о которых нет ни у Международного валютного фонда, ни у Всемирного банка.

Подчеркивается, что официальные кредиторы, как правило, кредитуют развивающиеся страны на льготных условиях с длительным сроком погашения и процентными ставками ниже рыночных. Китай, напротив, часто предоставляет займы на рыночных условиях (с премией за риск) с более короткими сроками погашения и с обеспечением в виде нефти.

По материалам НВ
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