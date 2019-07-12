0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

ОПЕК прогнозирует избыток сырья на рынке

ОПЕК прогнозирует избыток сырья на рынке

Согласно докладу ОПЕК, ожидает снижения спроса на свою нефть в 2020 году из-за увеличения добычи странами, не входящими в картель, и избытка сырья на рынке, несмотря на попытки ограничить поставки.

По прогнозу картеля, мировой спрос на нефть 14 стран — участниц ОПЕК сократится в 2020 году на 1,34 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом – до 29,27 млн баррелей в сутки.

Как отмечается в докладе, снижение спроса на нефть ОПЕК является следствием ограничения добычи, предпринятого картелем для поддержки цен и ставшего стимулом для производителей сланцевой нефти в США и других конкурирующих с ОПЕК поставщиков.

ОПЕК прогнозирует, что в 2020 году не входящие в нее поставщики увеличат добычу на 2,44 млн баррелей в сутки против роста на 2,05 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Картель считает, что глобальный спрос на нефть вырастет в 2020 году на 1,14 млн баррелей в сутки, как и в 2019 году, и что мировая экономика в следующем году будет расти темпами текущего года, несмотря на замедление роста в США и Китае.

ОПЕК также сообщила, что ее добыча в июне сократилась на 68 тыс. баррелей в сутки до 29,83 млн баррелей в сутки, что превышает прогнозируемый уровень спроса в 2020 году

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.