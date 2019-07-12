ОПЕК прогнозирует избыток сырья на рынке

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Согласно докладу ОПЕК, ожидает снижения спроса на свою нефть в 2020 году из-за увеличения добычи странами, не входящими в картель, и избытка сырья на рынке, несмотря на попытки ограничить поставки.
По прогнозу картеля, мировой спрос на нефть 14 стран — участниц ОПЕК сократится в 2020 году на 1,34 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом – до 29,27 млн баррелей в сутки.
Как отмечается в докладе, снижение спроса на нефть ОПЕК является следствием ограничения добычи, предпринятого картелем для поддержки цен и ставшего стимулом для производителей сланцевой нефти в США и других конкурирующих с ОПЕК поставщиков.
ОПЕК прогнозирует, что в 2020 году не входящие в нее поставщики увеличат добычу на 2,44 млн баррелей в сутки против роста на 2,05 млн баррелей в сутки в 2019 году.
Картель считает, что глобальный спрос на нефть вырастет в 2020 году на 1,14 млн баррелей в сутки, как и в 2019 году, и что мировая экономика в следующем году будет расти темпами текущего года, несмотря на замедление роста в США и Китае.
ОПЕК также сообщила, что ее добыча в июне сократилась на 68 тыс. баррелей в сутки до 29,83 млн баррелей в сутки, что превышает прогнозируемый уровень спроса в 2020 году
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