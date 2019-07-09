Крупнейший в мире алмазный карьер в Австралии закроют

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Западной Австралии закрывают большой алмазный карьер спустя почти 40 лет его работы.
Об этом передает Bloomberg,
Как сообщает агентство, карьер закрывает его владелец компания Rio Tinto Group.
Шахта Argyle известна как источник около 90% одних из самых ценных в мире бриллиантов — розово-пурпурных, хотя там добывают в больших масштабах и камни низкого качества. Розовые алмазы составляют менее 0,01% от общего объема добычи на шахте Argyle.
Rio Tinto Group занимает третье место на алмазном рынке после российской АК “Алроса” и канадской компании De Beers.
По мнению конкурентов Rio Tinto Group, закрытие карьера поможет взбодрить рынок и оживить алмазную промышленность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код8 ч. назад - 4183 23
С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 разВчера, 20:01 - 894 9
"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 январяВчера, 11:45 - 737 8
Цена на электроэнергию для промышленности выросла на треть9 ч. назад - 950 4
Конгресс США одобрил санкции против России4 ч. назад - 543 3
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код8 ч. назад - 4183 23
На электрокары будут устанавливать зеленые номера10 ч. назад - 3316 3
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать5 ч. назад - 2094
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка5 ч. назад - 1578 3
В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты9 ч. назад - 1443
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Около часа назад - 58
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 1697
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 491
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1143 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4851