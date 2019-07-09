Крупнейший в мире алмазный карьер в Австралии закроют

В Западной Австралии закрывают большой алмазный карьер спустя почти 40 лет его работы.

Об этом передает Bloomberg,

Как сообщает агентство, карьер закрывает его владелец компания Rio Tinto Group.

Шахта Argyle известна как источник около 90% одних из самых ценных в мире бриллиантов — розово-пурпурных, хотя там добывают в больших масштабах и камни низкого качества. Розовые алмазы составляют менее 0,01% от общего объема добычи на шахте Argyle.

Rio Tinto Group занимает третье место на алмазном рынке после российской АК “Алроса” и канадской компании De Beers.

По мнению конкурентов Rio Tinto Group, закрытие карьера поможет взбодрить рынок и оживить алмазную промышленность.