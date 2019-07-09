Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый Jeep Gladiator дебютировал прошлой осенью в Лос-Анджелесе и уже активно продаётся на американском рынке. А вот до Европы автомобиль доберётся только в следующем году.
Тем не менее, первые пикапы уже появились в Италии на презентации и ознакомительном тест-драйве. Jeep Gladiator сохранил свои черты и полностью приближен к новому Wrangler.
В США и странах Ближнего Востока «гладиатор» оснащают 3,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем Pentastar V6. А вот для моделей, предназначенных для европейского рынка, доступен только 3,0-литровый турбодизель – мощностью 260 л.с. и крутящим моментом 600 Н/м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код8 ч. назад - 4183 23
С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 разВчера, 20:01 - 894 9
"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 январяВчера, 11:45 - 737 8
Цена на электроэнергию для промышленности выросла на треть9 ч. назад - 949 4
Конгресс США одобрил санкции против России4 ч. назад - 543 3
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код8 ч. назад - 4183 23
На электрокары будут устанавливать зеленые номера10 ч. назад - 3316 3
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать5 ч. назад - 2094
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка5 ч. назад - 1578 3
В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты9 ч. назад - 1443
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Около часа назад - 58
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 1697
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 491
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1143 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4851