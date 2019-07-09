Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)

Новый Jeep Gladiator дебютировал прошлой осенью в Лос-Анджелесе и уже активно продаётся на американском рынке. А вот до Европы автомобиль доберётся только в следующем году.

Тем не менее, первые пикапы уже появились в Италии на презентации и ознакомительном тест-драйве. Jeep Gladiator сохранил свои черты и полностью приближен к новому Wrangler.



В США и странах Ближнего Востока «гладиатор» оснащают 3,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем Pentastar V6. А вот для моделей, предназначенных для европейского рынка, доступен только 3,0-литровый турбодизель – мощностью 260 л.с. и крутящим моментом 600 Н/м.