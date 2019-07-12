В Украине падает спрос на грузовики

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В Украине в I полугодии 2019 года продали 2063 грузовика. Это на 13,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает AUTO-Consulting.
В июне 2019 года на украинском рынке грузовиков обострилась конкурентная борьба. На первое место по продажам вышел МАЗ. Белорусам удалось в первый месяц лета увеличить продажи на 4%, и благодаря этому они вернули себе лидерство на рынке. Следует отметить, что МАЗ два последних года занимает первое место по продажам на украинском рынке грузовиков. Если тенденция сохранится, то он удержит лидерство и в нынешнем году.
На втором месте по продажам в июне – Mercedes-Benz. Немецкий бренд сумел повысить продажи и увеличить свою долю рынка.
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