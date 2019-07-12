0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

В Украине падает спрос на грузовики

В Украине падает спрос на грузовики

В Украине в I полугодии 2019 года продали 2063 грузовика. Это на 13,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В июне 2019 года на украинском рынке грузовиков обострилась конкурентная борьба. На первое место по продажам вышел МАЗ. Белорусам удалось в первый месяц лета увеличить продажи на 4%, и благодаря этому они вернули себе лидерство на рынке. Следует отметить, что МАЗ два последних года занимает первое место по продажам на украинском рынке грузовиков. Если тенденция сохранится, то он удержит лидерство и в нынешнем году.

На втором месте по продажам в июне – Mercedes-Benz. Немецкий бренд сумел повысить продажи и увеличить свою долю рынка.

По материалам AUTO-Consulting
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.