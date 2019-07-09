Криптовалюта от Facebook вызвала интерес властей Китая

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Китай может перенять опыт монетарной системы Гонконга и идею криптовалюты Facebook.
Об этом рассказал бывший глава Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань.
Как пишет South China Morning Post, это позволит коммерческим организациям выпускать банкноты, которые поддержаны их собственными активами. К примеру, три банка Гонконга – Bank of China, HSBC и Standard Chartered Bank – выпускают банкноты на свое имя и имеют собственные валютные резервы в долларах США.
По словам Чжоу Сяочуаня, Китай должен вынести для себя урок из ситуации с криптовалютой Libra от Facebook. Народный банк Китая запрещает использование цифровой валюты, но сейчас он занимается детальным изучением этого вопроса. В Пекине активно дискутируют относительно того, как реагировать КНР на заявления о том, что Libra может стать мировой валютой.
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