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Криптовалюта от Facebook вызвала интерес властей Китая

Криптовалюта от Facebook вызвала интерес властей Китая

Китай может перенять опыт монетарной системы Гонконга и идею криптовалюты Facebook.

Об этом рассказал бывший глава Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань.

Как пишет South China Morning Post, это позволит коммерческим организациям выпускать банкноты, которые поддержаны их собственными активами. К примеру, три банка Гонконга – Bank of China, HSBC и Standard Chartered Bank – выпускают банкноты на свое имя и имеют собственные валютные резервы в долларах США.

По словам Чжоу Сяочуаня, Китай должен вынести для себя урок из ситуации с криптовалютой Libra от Facebook. Народный банк Китая запрещает использование цифровой валюты, но сейчас он занимается детальным изучением этого вопроса. В Пекине активно дискутируют относительно того, как реагировать КНР на заявления о том, что Libra может стать мировой валютой.

Справка Finance.ua

  • Facebook создал цифровую валюту на основе собственной технологии блокчейна.
  • Новая валюта обеспечена реальными активами.
  • В компании отмечают, что выпуск Libra должен стать более экологичным в сравнении с майнингом биткоина, который потребляет огромное количество электроэнергии.
  • Аналитики предполагают, что Libra может стать огромным источником дохода для компании.
По материалам Сегодня
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