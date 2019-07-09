Гривна поднялась в рейтинге валют по индексу Биг-Мака

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Украинская гривна поднялась с предпоследнего на пятое место с конца в списке самых недооцененных валют в обновленном индексе Биг-Мака.
Об этом сообщает издание The Economist в рейтинге за июль 2019 года.
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Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США – 5,74 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,3% по сравнению с фактическим обменным курсом 25,65 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/доллар.
В 2018 году по Индексу Биг-Мака, украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в января 2019 года украинская гривна заняла второе место в списке самых недооцененных валют – курс украинской валюты был недооценен на 65,2%.
В пятерку самых недооцененных валют мира в июле 2019 года также вошли денежные единицы России, Малайзии, ЮАР и Румынии.
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