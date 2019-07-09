"Укрпочта" планирует в 2019 году заработать 63 млн гривен

В этом году на аренде имущества “Укрпочта” заработает около 63 млн гривен.

Об этом сообщил гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский во время общения с журналистами.

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“Сегодня только здание на Крещатике (центральный офис “Укрпочты”) приносит 18 млн гривен. Сдаем здание Rozetka, Vodafone, сдаем актовый зал”, – говорит Смелянский.

Через год в планах компании выйти на сумму в 100 млн гривен от аренды принадлежащих ей площадей.