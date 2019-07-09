Firefly Aerospace построит новый лунный аппарат

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Американская космическая компания Firefly Aerospace с проектно-исследовательским центром в Украине планирует создать спускаемый лунный модуль.
Об этом рассказала пресс-служба организации.
Он позаимствует технологии израильского аппарата Beresheet, который разрабатывала Israel Aerospace Industries.
Он упал на поверхность Луны в апреле 2019 года из-за сбоя в работе двигателя. Beresheet должен был стать первым частным аппаратом на поверхности спутника. После его крушения планировалась разработка Beresheet 2.
Вместо этого, дизайн и основные технологии проекта использует Firefly Aerospace. Соглашения на использование интеллектуальной собственности уже подписаны. Новый аппарат будет называться Genesis.
Технические характеристики Genesis пока не раскрывают, как и дату его возможного запуска. Firefly Aerospace пока не запускала ракеты — ее первый легкий носитель Alpha должен полететь в декабре 2019 года. В свою очередь Genesis должна вывести на орбиту ракета Beta. Она пока не построена.
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