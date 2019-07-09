Volkswagen привез в Украину самый маленький кроссовер T-Roc

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Немецкий бренд все же объявил о старте продаж компактного кроссовера. VW T-Roc будет представлен в трех комплектациях и с одним мотором.
Представительство бренда на украинском рынке запускает продажи компактного кроссовера, который составит конкуренцию Toyota CH-R и Mazda CX-3. Главными отличиями VW T-Roc станет возможность персонализации экстерьера и интерьера, а также присутствие систем активной помощи на дороге и экономичного двигателя.
Заметим, что размерами VW T-Roc не уступает VW Golf 7 и даже имеет меньше на 37 мм колесную базу (2603 мм) и на 24 мм длину (4234 мм). При этом он шире на 20 мм (1819 мм) и выше на 91 мм (1543 мм). Естественно у него больше и багажное отделение (445 л), а посадка пассажиров и водителя более ровная.
Украинскому покупателю предоставят возможность выбрать одну из трех комплектаций: Life, Style и Sport. И в базовой комплектации за 635 495 грн (24 990 дол.) уже присутствует 6-дюймовый экран мультимедии, кондиционер, мультифункциональный руль, подогревы и парктроники.
VW T-Roc оснащается только 1,5-литровым бензиновым TSI мощностью 150 л.с. в паре с фирменной коробкой DSG. Этот же агрегат устанавливают в Skoda Karoq и Seat Ateca, но в «фольксвагеновской» версии его лишили фильтра твердых частиц. По мнению производителя наше топливо может негативно влиять на его работу. В любом случае, двигатель имеет неплохие показатели динамики с разгоном до первых 100 км/час за 8,4 секунды и довольно экономичен, потребляя 6,8 литров бензина в смешанном цикле.
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