Конгресс США одобрил санкции против России

Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, включающую запрет проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

Авторы соответствующей инициативы – демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

“Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении РФ, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом”, – сказал Шерман во время выступления перед конгрессменами.

“Она (поправка в оборонный бюджет. – Ред.) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом”, – добавил он.

По его словам, Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит наказать Москву за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее.

“Такая поправка как раз делает это”, – добавил Шерман.

При этом сам проект бюджета пока еще не одобрен. Окончательно его должен будет подписать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит Палата представителей и Сенат.