Автопилот самолета впервые самостоятельно осуществил посадку

Автопилот в автомобиле сегодня становится уже привычным явлением, однако недавно такую ​​функцию начали тестировать и на самолетах.

Об этом сообщает TechSpot.

Читайте также: Airbus испытала самолет с гибким крылом

Недавно команда ученых Мюнхенского технического университета завершила начальный этап проекта C2Land, в рамках которого разрабатывается система, способная приземлять самолет без участия пилота. Разработчики считают, что уникальная технология станет альтернативой традиционным методам автоматического пилотирования.

Основной недостаток старых систем автономного управления состоит в том, что для эффективной работы автопилота они требуют наличия многочисленных антенн на взлетном поле. Однако малые аэропорты не имеют дорогого технического оснащения, поэтому пилотам приходится управлять посадкой вручную.

Новая система 2Land позволяет приземляться практически на любой взлетной полосе с использованием GPS-сигналов для обеспечения точности приземления и оптической системы ориентации атмосферных явлений – система не требует наземной вспомогательной инфраструктуры, в отличие от существующих технологий.

C2Land уже успешно продемонстрировала тестовый полет учебного самолета Diamond DA42Р. Однако дата начала внедрения технологии в серийные авиалайнеры пока неизвестна.