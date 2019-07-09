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ОСМД получат дополнительные 380 миллионов на "теплые кредиты"

ОСМД получат дополнительные 380 миллионов на "теплые кредиты"

Благодаря дополнительным 380 миллионам гривен правительственного софинансирования еще 3 тысячи ОСМД смогут утеплить дома и уменьшить вдвое коммунальные платежи до конца этого года.

Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

“Недавно правительство решило предоставить очередной транш на 380 млн грн государственного софинансирования на кредитование утепления жилого фонда. Эти средства помогут снизить ставки по кредитам, поскольку компенсация тела кредита будет начисляться на меньшую базу, а от 40 до 70 процентов тела кредита будет покрываться за счет государства. Кроме того, после комплексного утепления каждая семья в таком доме, как показывает практика, будет платить по коммунальным платежам на 30-50% меньше, и сэкономленные средства можно будет пустить на компенсацию кредита”, – отметил он.

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По словам Савчука, эффективность таких программ доказывает тот спрос, который сегодня сложился среди граждан на энергосберегающие кредиты. На сегодня по программе теплых кредитов в Украине уже утеплили жилье более 600 тыс. семей.

“Это свидетельствует о том, что сегодня этот продукт работает”, – отметил он.

Савчук также отметил, что существует дополнительная возможность компенсации по кредитам средствами местных программ энергоэффективности.

По материалам УКРИНФОРМ
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