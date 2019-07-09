Украина нарастила поставки российского автогаза

Поставки увеличились на 44%, приблизившись к уровню мая 2017 года, когда Россия ввела ограничения на экспорт СУГ в Украину

Импорт автогаза в Украину по итогам І полугодия 2019 года вырос на 8,1%, до 656,5 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает enkorr.

При этом поставки из России увеличились на 44%, приблизившись к уровню мая 2017 года, когда Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) ввела ограничения на экспорт российского СУГ в Украину.

Так, за полгода из РФ было импортировано 317,6 тысячи тонн, из которых более 71% приходится на ресурс “Роснефти”, а почти все остальное — на “Лукойл”. По данным “А-95”, поставки за первое полугодие 2017 года составили 328 тысяч тонн.