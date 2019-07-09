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В Киеве частично перекроют один из главных проспектов

В Киеве частично перекроют один из главных проспектов

В Киеве на проспекте Степана Бандеры с 14 июля 2019 года начинаются работы по капитальному ремонту покрытия. Об этом рассказали в пресс-службе коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Сообщается, что во время работ на магистрали будут заменены песчано-щебеночная подушка, бордюры, а также покрытие проезжей части и тротуаров. Также на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение.

Ремонтные работы начнут проводить на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской в направлении станции метро «Почайна».

По материалам УБР
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