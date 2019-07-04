Межбанк: притормозил ли доллар

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Третий день подряд валютный рынок не демонстрирует особо позитивной динамики по гривне.
Доллар и евро достаточно уверенно себя чувствуют как на украинском межбанке, так и на наличном рынке. Хотя к вечеру четверга обменники чуть снизили котировки продажи, но в целом о котировках продажи доллара по 25,80 или евро по 29 гривен – уже не вспоминают.
Против нацвалюты сегодня сыграли следующие перечисленные в утреннем прогнозе факторы: рост корсчетов банков сразу до 58,8 млрд гривен и активный спрос на валюту со стороны крупных импортеров. Коррекция доллара на межбанке продолжилась.
Ход торгов:
В первые полчаса сессии были попытки повторить вчерашний сценарий и раскачать курс за счет формального роста спроса на валюту при еще спящем межбанке. Расчет таких сценариев прост. Курс разогревают в первые полчаса-час сессии на небольших суммах и затем уже сам рынок поддерживает вздернутые котировки. Но сегодня это особо не сработало.
По факту с утренних 25,85/25,89 к 11 часам курс просел до 27,77/25,81 гривен, но ниже уже не пошел за счет выхода основных крупных покупателей. Они поглощали практически все предложение валюты и к 12:00 доллар остановился на компромиссной отметке в 25,80/25,83 почти до самого завершения активной фазы торгов.
Лишь в период с 15:00 по 17:00 спекулянты на мелких сделках подтянули курс к отметке в 25,83/25,86 гривен за доллар, чем сессия и завершилась.
Наличный рынок пока достаточно осторожно реагирует на это небольшое снижение котировок и продает доллар по 26,05-26,10 гривен и по 29,30- 29,40 гривен евро.
Главные события 11 июля на межбанке:
1) Небольшое снижение доллара с утренних 25,85/25,89 гривен до 25,83/25,86 к моменту закрытия торгов;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,7984 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 12 июля установлен на уровне 25,8018.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,81 / 25,84
евро – 29,12 / 29,15
российский рубль – 0,4098 / 0,4105
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1253 / 1,1255
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