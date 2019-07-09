Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения в июле

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Кабмин обязал “Нафтогаз” снизить цену на газ для населения. По поручению Гройсмана компания должна в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно правительственному постановлению №293, с июня «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок:
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1. Минэкономразвития – средняя таможенная стоимость импортируемого газа 5161 грн за тысячу кубических метров без НДС.
2. Украинская энергетическая биржа – газ на июль продавался по цене 4905 грн за тысячу кубических метров без НДС.
3. «Нафтогаз» – газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тысячу кубических метров без НДС.
Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи.
Сколько население заплатит в июле – без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров.
Это на 650 грн дешевле, чем в июне – 5554 грн.
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