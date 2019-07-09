6 миллионов евро выделит ЕС на благоустройство Хмельницкой свалки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ЕС вложит 6 млн евро в проект упорядочения свалки в Хмельницком, а также мобилизует инвестиции для обеспечения защиты местных подземных вод от загрязнения.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В Хмельницком муниципальное предприятие “Спецкоммунтранс” ежегодно собирает 92 тыс. тонн мусора с более 1500 мест по всему городу, включая больницы, школы, офисы, рестораны и дома.
Эти отходы отгружают на 10-гектарную свалку, которая находится на краю города и которой уже 60 лет. Это опасность для окружающей среды из-за выбросов газов и запахов и загрязнения воды.
ЕС покроет часть расходов проекта, объединяя гранты ЕС по кредитам и другим видам финансирования от банков развития и частных инвесторов.
“Мы сократим выбросы двуокиси углерода почти на миллион тонн в течение всего проекта, а также парниковые газы, такие как метан. На местном уровне мы положим конец пожара,м которые выбрасывают токсичный дым”, – говорит заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Гончарук.
Гончарук отмечает, что этот городской проект – первый в своем роде в Украине.
“Кроме того, будут созданы рабочие места для многих внутренне перемещенных лиц из восточной части Украины, что позволит им лучше интегрироваться в местные общины”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетностьВчера, 16:52 - 905 13
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 9573 5
Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессиюВчера, 18:31 - 870 3
Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с ПольшейПозавчера, 19:44 - 376 3
Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнегоВчера, 10:57 - 1600 3
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 9573 5
Компания-"прокладка" заработала десятки миллионов на железнодорожных билетах - УЗВчера, 12:13 - 5316 1
Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)Вчера, 13:05 - 4569
В Украину до конца года зайдет ряд международных брендовВчера, 10:05 - 4324 1
Межбанк: ждем "момента истины"Вчера, 11:22 - 3507
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 788
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 417
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1038 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4696
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2600 12