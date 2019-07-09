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6 миллионов евро выделит ЕС на благоустройство Хмельницкой свалки

6 миллионов евро выделит ЕС на благоустройство Хмельницкой свалки

ЕС вложит 6 млн евро в проект упорядочения свалки в Хмельницком, а также мобилизует инвестиции для обеспечения защиты местных подземных вод от загрязнения.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В Хмельницком муниципальное предприятие “Спецкоммунтранс” ежегодно собирает 92 тыс. тонн мусора с более 1500 мест по всему городу, включая больницы, школы, офисы, рестораны и дома.

Эти отходы отгружают на 10-гектарную свалку, которая находится на краю города и которой уже 60 лет. Это опасность для окружающей среды из-за выбросов газов и запахов и загрязнения воды.

ЕС покроет часть расходов проекта, объединяя гранты ЕС по кредитам и другим видам финансирования от банков развития и частных инвесторов.

“Мы сократим выбросы двуокиси углерода почти на миллион тонн в течение всего проекта, а также парниковые газы, такие как метан. На местном уровне мы положим конец пожара,м которые выбрасывают токсичный дым”, – говорит заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Гончарук.

Гончарук отмечает, что этот городской проект – первый в своем роде в Украине.

“Кроме того, будут созданы рабочие места для многих внутренне перемещенных лиц из восточной части Украины, что позволит им лучше интегрироваться в местные общины”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • ЕС предоставляет грант согласно Внешнему инвестиционному плану, который объединил большинство имеющихся инвестиционных программ Евросоюза в странах соседства ЕС и тропической Африки в рамках единого инструмента Европейского фонда устойчивого развития.
По материалам Европейская правда
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