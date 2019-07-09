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Аналитики прогнозируют увеличение доходов Apple по итогам третьего квартала

Аналитики прогнозируют увеличение доходов Apple по итогам третьего квартала

Аналитики компании Evercore ISI считают, что доход Apple по итогам третьего квартала увеличится благодаря собственным сервисам и росту спроса на китайском рынке. Apple вынуждена уделять больше внимания сервисам, в том числе iCloud и App Store, поскольку продажи смартфонов показывают признаки замедления.

По итогам второго квартала этого года на долю сферы услуг пришлось порядка 20 % от общего объёма выручки Apple. Ключевым направлением в сегменте услуг Apple является магазин контента App Store, который в прошлом году принёс порядка $37,1 млрд дохода.

По итогам второго квартала китайский рынок принёс Apple около 18 % от общего объёма дохода. Ожидается, что уровень спроса на iPhone внутри рынка Поднебесной останется стабильно высоким, что позволит сократить потери от замедления продаж в других странах.

Более 50 % дохода компания получает от продаж iPhone, поэтому этот сегмент является важнейшим для производителя. По мнению аналитиков, владельцы iPhone не будут спешить с покупкой новых моделей до тех пор, пока компания не выпустит смартфон с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G).

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) считает, что общий доход разработчиков App Store увеличится на 18 %. По итогам третьего квартала этот показатель в денежном выражении может достигнуть $9 млрд. Ожидается, что официальный квартальный отчёт Apple появится после 30 июля.

По материалам 3dnews.ru
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