Аналитики прогнозируют увеличение доходов Apple по итогам третьего квартала

Аналитики компании Evercore ISI считают, что доход Apple по итогам третьего квартала увеличится благодаря собственным сервисам и росту спроса на китайском рынке. Apple вынуждена уделять больше внимания сервисам, в том числе iCloud и App Store, поскольку продажи смартфонов показывают признаки замедления.

По итогам второго квартала этого года на долю сферы услуг пришлось порядка 20 % от общего объёма выручки Apple. Ключевым направлением в сегменте услуг Apple является магазин контента App Store, который в прошлом году принёс порядка $37,1 млрд дохода.

По итогам второго квартала китайский рынок принёс Apple около 18 % от общего объёма дохода. Ожидается, что уровень спроса на iPhone внутри рынка Поднебесной останется стабильно высоким, что позволит сократить потери от замедления продаж в других странах.

Более 50 % дохода компания получает от продаж iPhone, поэтому этот сегмент является важнейшим для производителя. По мнению аналитиков, владельцы iPhone не будут спешить с покупкой новых моделей до тех пор, пока компания не выпустит смартфон с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G).

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) считает, что общий доход разработчиков App Store увеличится на 18 %. По итогам третьего квартала этот показатель в денежном выражении может достигнуть $9 млрд. Ожидается, что официальный квартальный отчёт Apple появится после 30 июля.