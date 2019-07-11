0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Какие льготы на получение пенсий имеют медицинские работники

Какие льготы на получение пенсий имеют медицинские работники

Медики имеют право на дополнительный отпуск, пенсии на льготных условиях и прочие преференции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте также: Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату

“Медицинские работники имеют право на льготные условия получения пенсии. Все зависит от учреждения здравоохранения и должности”, – говорится в сообщении.

Льготы за выслугу лет:

Основное условие для получения такой пенсии – специальный стаж работы врачей и среднего медицинского персонала, наработанный в:

  • больничных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях особого типа, лечебно-трудовых профилакториях, амбулаторно-поликлинических учреждениях, учреждениях скорой и неотложной медицинской помощи, учреждениях переливания крови, учреждениях охраны материнства и детства, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях по проведению лабораторных и инструментальных исследований и испытаний Госсанэпидслужбы и территориальных органах Госсанэпидслужбы, диагностических центрах;
  • медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судебно-медицинских экспертиз.

Стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам:

  • с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. необходимо иметь – не менее 25 лет 6 месяцев специального стажа;
  • с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. – не менее 26 лет;
  • с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. – не менее 26 лет 6 месяцев
  • с 1 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 г. – не менее 27 лет;
  • с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. – не менее 27 лет 6 месяцев
  • с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. – не менее 28 лет;
  • с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. – не менее 28 лет 6 месяцев
  • с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. – не менее 29 лет;
  • с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. – не менее 29 лет 6 месяцев
  • с 1 апреля 2024 г. или после этой даты – не менее 30 лет.

Специальный стаж должен быть подтвержден в трудовой книжке.

Медики определенных профессий или должностей и учреждений здравоохранения могут уйти на пенсию по возрасту на льготных условиях:

  • после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах,
  • не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.