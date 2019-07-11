Какие льготы на получение пенсий имеют медицинские работники

Медики имеют право на дополнительный отпуск, пенсии на льготных условиях и прочие преференции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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“Медицинские работники имеют право на льготные условия получения пенсии. Все зависит от учреждения здравоохранения и должности”, – говорится в сообщении.

Льготы за выслугу лет:

Основное условие для получения такой пенсии – специальный стаж работы врачей и среднего медицинского персонала, наработанный в:

больничных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях особого типа, лечебно-трудовых профилакториях, амбулаторно-поликлинических учреждениях, учреждениях скорой и неотложной медицинской помощи, учреждениях переливания крови, учреждениях охраны материнства и детства, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях по проведению лабораторных и инструментальных исследований и испытаний Госсанэпидслужбы и территориальных органах Госсанэпидслужбы, диагностических центрах;

медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судебно-медицинских экспертиз.

Стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам:

с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. необходимо иметь – не менее 25 лет 6 месяцев специального стажа;

с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. – не менее 26 лет 6 месяцев

с 1 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 г. – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. – не менее 27 лет 6 месяцев

с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. – не менее 28 лет 6 месяцев

с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. – не менее 29 лет 6 месяцев

с 1 апреля 2024 г. или после этой даты – не менее 30 лет.

Специальный стаж должен быть подтвержден в трудовой книжке.

Медики определенных профессий или должностей и учреждений здравоохранения могут уйти на пенсию по возрасту на льготных условиях: