Google выпустила Android Q Beta 5

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Точно по графику Google выпустила следующую бета-версию Android Q, которая является уже пятой на очереди, а поэтому получила наименование Beta 5. Это предпоследняя бета-версия, а уже после следующей, что получит порядковый номер 6, позже в 3-м квартале выйдет финальная сборка нового «зеленого робота». Несмотря на то, что бета-программа уже подходит к концу, в ней всё равно есть несколько значительных изменений, о которых определенно стоит поговорить.
Google продолжает настраивать и дополнять свою систему навигации жестами. В Beta 3 мы впервые познакомились с полноценной системой управления жестами, но, само собой, не обошлось без проблем, главной из которых стал конфликт жеста Назад с навигационным меню в некоторых приложениях. Чтобы решить образовавшуюся проблему, в пятой бета-версии Google представила решение, немного изменив подход, тем самым немного усложнив взаимодействие с интерфейсом.
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