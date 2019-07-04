Стало известно главное новшество iPhone 2020

Линейка iPhone 2020 года, по словам аналитиков, лишится фирменного выреза в экранах, который был неотъемлемой частью последних моделей смартфонов Apple.

Об этом пишет Appleinsider.com.

Ожидается, что экран будет занимать всю переднюю панель гаджетов. Об этом, в частности, заявил аналитик компании Credit Suiesse, ссылаясь на поставщиков американского техногиганта. По его словам, Apple уже заказала OLED-дисплеи для данного поколения устройств.

Кардинальное изменение дизайна предполагает размещение более компактного модуля камеры Face ID в небольшой рамке сверху. При этом выреза в дисплее не будет.

В то же время аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что Apple объединит сканер Face ID и сканер отпечатков пальцев, которые встроит непосредственно в дисплей.