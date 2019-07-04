0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Стало известно главное новшество iPhone 2020

Стало известно главное новшество iPhone 2020

Линейка iPhone 2020 года, по словам аналитиков, лишится фирменного выреза в экранах, который был неотъемлемой частью последних моделей смартфонов Apple.

Об этом пишет Appleinsider.com.

Ожидается, что экран будет занимать всю переднюю панель гаджетов. Об этом, в частности, заявил аналитик компании Credit Suiesse, ссылаясь на поставщиков американского техногиганта. По его словам, Apple уже заказала OLED-дисплеи для данного поколения устройств.

Кардинальное изменение дизайна предполагает размещение более компактного модуля камеры Face ID в небольшой рамке сверху. При этом выреза в дисплее не будет.

В то же время аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что Apple объединит сканер Face ID и сканер отпечатков пальцев, которые встроит непосредственно в дисплей.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.