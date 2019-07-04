Сколько контрабанды идет в Украину только из Польши

За год расхождение между “денежными” данными польской таможни и украинской оценивается примерно в 2 млрд евро (2,25 млрд долларов, или 58 млрд гривен).

Как объяснил экономический эксперт Борис Кушнирук, эту разницу можно считать объемом контрабанды, которая поступает в Украину только через одну эту страну, пишет Сегодня.

То есть контрабанда только из Польши оценивается почти в 6% от доходной части всего госбюджета Украины на 2019 год (около 1 трлн грн) и сопоставима с заложенными в госсмету расходами на субсидии.

“От контрабандного экспорта больше страдают наши западные партнеры. А если говорить об импорте, то мы, во-первых, теряем крупные суммы, недополучая средства от импортных пошлин и НДС. Думаю, речь идет о десятках миллиардов гривен. Кроме того, нелегальный импорт, который не платит налогов, создает проблемы украинскому бизнесу, чьи товары становятся неконкурентными. Ну, и еще одна проблема, связанная с этим, – коррупция. Это развращает общество”, – перечисляет Борис Кушнирук.