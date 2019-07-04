Инвестиции в недвижимость: как заработать, купив квартиру на начальных этапах строительства

Ежегодно в Киеве покупается значительное количество квартир еще на начальном этапе строительства. Лет 15 назад такой формат получения прибыли был более чем популярен: на сделке перепродажи можно было заработать до 30% стоимости жилья. Люди покупали несколько квартир для дальнейшей продажи или сдачи в аренду. Сейчас, когда экономическая ситуация не такая стабильная, ажиотаж уменьшился, однако недвижимость все равно остается самым надежным активом на рынке. Ознакомившись с разными точками зрения экспертов, мы попытались определить, в чем же реальная выгода от инвестирования в новострой на этапе котлована. Для более наглядного примера решили взять ЖК на Печерске от застройщиков Гринвилль и НЕСТ, так как его строительство как раз находится на начальном этапе, а расположение более, чем выгодное.

Возможность заработать на перепродаже

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что стоимость недвижимости в процессе строительства увеличивается. Потому покупать квартиру на этапе котлована всегда было выгоднее, чем, когда дом уже полностью достроен и сдан. В зависимости от локации, инфраструктуры, площади и других факторов, доход инвесторов может составить от 15 до 40% начальной стоимости. Не исключение и ЖК Гринвилль на Печерске. Предлагая более чем выгодные цены на квартиры сейчас, он представляет широкие возможности для продуманных инвесторов. Ведь в итоге они получат недвижимость в центре, которая всегда пользуется спросом.

Еще одним положительным фактором является то, что застройщик Гринвилль в Киеве учел отзывы и пожелания потенциальных инвесторов и вместе с партнером по проекту – девелопером НЕСТ, вдобавок к выгодным ценам, предлагает удобные варианты рассрочки. Благодаря этому, перед желающими приобрести квартиру в новострое на Печерске открываются новые перспективы.

Но и это не единственный плюс инвестиций на начальном этапе. Ведь фактически, инвестор, который покупает квартиру в ЖК Greenville на Печерске, не обязан оформлять ее на себя, а еще до оформления документов на квартиру может переуступить ее другому инвестору, что автоматически снимает с продавца налоговую нагрузку. Это прекрасная возможность перепродавать в год неограниченное количество квартир, тем самым зарабатывая на этом, тогда как цена за готовую квартиру намного выше чем на уровне котлована.

Тут не лишним будет отметить, что ЖК от Гринвилль и НЕСТ расположен в самом центре города, но при этом, его территория находится рядом с парковой зоной. Вблизи жилого комплекса находятся центральные станции метро, есть удобная транспортная развязка. Все это говорит о том, что продать в дальнейшем такую квартиру можно максимально выгодно.

Мнение девелоперов: спрос на аренду будет только расти

По словам представителей застройщика Гринвилль, спрос на аренду квартир в респектабельных районах будет только расти. Данную теорию подтверждает и то, что на форумах активно интересуются арендой квартир в центре, в том числе и рядом с ЖК Гринвилль на Печерске. Для инвесторов это хороший знак. В общем по Киеву окупаемость квартиры при сдаче ее в аренду составляет 10 лет, если получается меньше – это считается очень выгодной инвестицией. Учитывая современные технологии строительства, охраняемую 24/7 территорию и продуманные планировки, сдавать квартиру в ЖК от застройщиков NEST и Greenville можно будет по цене выше средней по району. А если прибавить ко всему этому выразительную архитектуру, близость к таким историческим достопримечательностям, как Родина-Мать, Киево-Печерская лавра, Мариинский дворец, пешую доступность офисных и торговых центров, то получится, что ЖК Гринвилль на Печерске идеальный вариант вложения средств в недвижимость на существующем рынке!

Как спрогнозировать спрос у арендаторов – мнение девелоперов НЕСТ и Гринвилль

Что является ключевым фактором для тех, кто снимает квартиру в Киеве?

Это локация (либо центр, либо ближе к метро, либо ближе к работе), безопасность, инфраструктура, продуманная территория комплекса и т.д. По словам киевского застройщика NEST, в ЖК Гринвилль на Печерске учтены все эти пожелания. А значит, простаивать такая квартира вряд ли будет.

Для кого создан жилой комплекс? Прежде всего, это успешные и состоятельные люди, которым важен статус места, где они живут, безопасность и комфорт.

О самом застройщике НЕСТ отзывы относительно его предыдущих объектов инвесторы оставляют охотно и легко делятся своими впечатлениями от нового жилья на форумах. Потенциальным инвесторам на них также стоит обратить внимание, ведь жилые комплексы от застройщика НЕСТ в Киеве находятся в центральных районах столицы: на Лукьяновке, Печерске и Соломенке.

Как видим, жить в ЖК Гринвилль Печерск от надежных и опытных застройщиков будет престижно. Инвесторы квартиры в таком комплексе автоматически подчеркивают свой статус, попадая в благоприятное окружение, и дают возможность арендатору получить те же преимущества.

Можно сделать вывод, что инвестировать в квартиру от застройщиков НЕСТ и Гринвилль в Киеве выгодно, как с целью дальнейшей перепродажи, так и в целях сдачи в аренду. Центральная локация, доступность до ключевых точек Киева, ограниченный доступ на территорию ЖК, зеленая зона, оригинальная архитектура, и другие преимущества делают жилплощадь здесь лакомым кусочком для тех, кто ценит комфорт, безопасность и заботится о качестве своей жизни. А узнать больше о преимуществах ЖК можно в отделе продаж по адресу ул. Глубочицкая, 28 или по телефону + 38 (044) 222 20 22