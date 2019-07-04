Как фермерам просто получить кредиты от банков

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Купить землю после отмены моратория на продажу земли малым хозяйствам будет проще – фермеры смогут получить широкий доступ к банковским займам.
Об этом сообщает Ваге Варданян, ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка.
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Он отметил, что в 2018 году Международная финансовая корпорация (IFC) провела исследование – она попросила девять украинских банков рассказать, насколько они заинтересованы финансировать рынок земли.
“Оказалось, что все девять банков уже финансировали аграриев. Они давали кредиты как маленьким фермерским хозяйствам (по 25-65 тыс. грн), так и крупным аграрным предприятиям (по 280-620 млн грн). Все опрошенные банки также были заинтересованы предоставлять кредиты на покупку земли”, – пишет Варданян.
По его словам, сдерживает кредитование отсутствие у небольших аграрных компаний и фермеров ликвидных залогов, финансовой грамотности и культуры ведения отчетности.
Варднанян утверждает, что одним из наиболее эффективных инструментов поддержки агробизнеса в такой ситуации являются частичные гарантии по банковским кредитным рисками.
“Суть инструмента в том, что фонд гарантирования от имени государства берет на себя покрытие части (например, 50%) рисков банка в случае дефолта фермера-заемщика по кредиту, предоставленному этим банком. Это снижает уровень рисков для банков и упрощает доступ малого и среднего агробизнеса к банковским займам.
Такой фонд – это, как правило, небанковская финансовая организация со своим правлением, менеджментом и капиталом. За определенную плату она выдает частичные кредитные гарантии банкам, которые прошли предварительный отбор”, – объясняет он.
В случае непогашения кредита его размер (утраченная сумма), как правило, в равных частях распределяется между фондом и коммерческим банком.
Эксперт отмечает такие положительные стороны инструмента поддержки аграриев:
По его словам, команда Всемирного банка вместе с НБУ, Минфином, Минэкономики и банковским сообществом активно работает над тем, чтобы частичное гарантирование кредитов для малого и среднего агробизнеса появилось в Украине одновременно с появлением рынка земли.
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