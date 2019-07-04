Как фермерам просто получить кредиты от банков

Купить землю после отмены моратория на продажу земли малым хозяйствам будет проще – фермеры смогут получить широкий доступ к банковским займам.

Об этом сообщает Ваге Варданян, ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка.

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Он отметил, что в 2018 году Международная финансовая корпорация (IFC) провела исследование – она ​​попросила девять украинских банков рассказать, насколько они заинтересованы финансировать рынок земли.

“Оказалось, что все девять банков уже финансировали аграриев. Они давали кредиты как маленьким фермерским хозяйствам (по 25-65 тыс. грн), так и крупным аграрным предприятиям (по 280-620 млн грн). Все опрошенные банки также были заинтересованы предоставлять кредиты на покупку земли”, – пишет Варданян.

По его словам, сдерживает кредитование отсутствие у небольших аграрных компаний и фермеров ликвидных залогов, финансовой грамотности и культуры ведения отчетности.

Варднанян утверждает, что одним из наиболее эффективных инструментов поддержки агробизнеса в такой ситуации являются частичные гарантии по банковским кредитным рисками.

“Суть инструмента в том, что фонд гарантирования от имени государства берет на себя покрытие части (например, 50%) рисков банка в случае дефолта фермера-заемщика по кредиту, предоставленному этим банком. Это снижает уровень рисков для банков и упрощает доступ малого и среднего агробизнеса к банковским займам.

Такой фонд – это, как правило, небанковская финансовая организация со своим правлением, менеджментом и капиталом. За определенную плату она выдает частичные кредитные гарантии банкам, которые прошли предварительный отбор”, – объясняет он.

В случае непогашения кредита его размер (утраченная сумма), как правило, в равных частях распределяется между фондом и коммерческим банком.

Эксперт отмечает такие положительные стороны инструмента поддержки аграриев:

Частичное гарантирование кредитов позволяет направить помощь именно малым производителям. Инструменты поддержки фермеров имеют другие цели и могут использоваться вместе с частичным обеспечением кредитов для отдельных целевых групп.

Этот инструмент также позволяет “удлинить” кредитный ресурс для фермеров, уменьшить размер первоначального взноса, увеличить объем кредита, чего не сделает обычная компенсация части кредитных ставок.

Частичное обеспечение дает хорошее финансовое плечо: 1 грн инвестиций со стороны государства обеспечит кредитование фермеров в размере 8 грн”, – подчеркнул эксперт.

По его словам, команда Всемирного банка вместе с НБУ, Минфином, Минэкономики и банковским сообществом активно работает над тем, чтобы частичное гарантирование кредитов для малого и среднего агробизнеса появилось в Украине одновременно с появлением рынка земли.