Британское издание назвало лучшие электрокары 2019 года

Британское издание назвало Tesla Model 3 лучшим электрокаром премиум-класса, а в бюджетном сегменте – Kia e-Niro.

Машины получили награду по итогам опроса автомобилистов, который провел AutoExpress.

Судя по сообщению, больше всего водителям нравится Model 3 в комплектации Standard Range Plus. С таким пакетом авто сочетает оптимальную стоимость для электрокара с набором необходимых функций и приличным запасом хода.

Так, в Standard Range Plus авто может проехать примерно 410 км, а до сотни Model 3 разгоняется за 5,3 секунды. В такой комплектации авто стоит примерно $47 тысяч.

В ходе голосования Model 3 удалось обойти такие модели, как Audi e-tron и Jaguar I-Pace.

В то же время электрический Kia e-Niro назвали лучшим электрокаром в бюджетном сегменте. Автомобилисты отметили, что главное преимущество электрокара – его дальнобойность. Авто может проехать на одном заряде 250 км.

Среди прочего батарея e-Niro на 64 кВт/ч считается еще и очень эффективной. То есть другие авто проедут меньше при такой же мощности аккумулятора.

Стоит отметить, что “бюджетный” Kia e-Niro стоит ненамного дешевле за Model 3 – $41 тысячу.

После e-Niro по популярности в опросе выстроились Hyundai Kona Electric и Nissan Leaf.