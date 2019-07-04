На ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый конфайнмент

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Евросоюз в среду, 10 июля, передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.
Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.
“ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага – нового безопасного конфайнмента, который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в представительстве отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.
“Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место”, – подчеркнули делегации ЕС.
“Через 22 года после организации Чернобыльского фонда “Укрытие” новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составляет более 700 млн евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачи разборки саркофага над четвертым реактором”, – написал в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
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