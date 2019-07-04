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Зеленский раздаст военным премии

Зеленский раздаст военным премии

Президент высказался о том, что выделяет для премий военным 300 млн грн. Премии будут выданы за счет того, что ранее он отменил парад в честь Дня Независимости.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

«Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад — помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям. И мы приняли решение выделить 300 млн грн военным. Это — солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры — все. И обязательно — военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции объединенных сил», — сообщил глава государства.

Справка Finance.ua

  • С 1 мая выросли размеры вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.
  • Минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил на первой линии – 27,3 тыс. грн.
  • Командир взвода на первой линии – от 31,1 тысячи гривен.
  • Командир батальона на первой линии – от 35,5 тысячи гривен.
По материалам Finance.UA
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