Зеленский раздаст военным премии

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Президент высказался о том, что выделяет для премий военным 300 млн грн. Премии будут выданы за счет того, что ранее он отменил парад в честь Дня Независимости.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
«Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад — помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям. И мы приняли решение выделить 300 млн грн военным. Это — солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры — все. И обязательно — военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции объединенных сил», — сообщил глава государства.
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