0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страны

Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страны

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в июне 2019 года заработал 169,5 тыс. грн, но с учетом всех налоговых отчислений получил 136,5 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос издания «Слово и Дело».

Согласно документу, оклад Сытника за прошлый месяц составил 11,7 тыс. грн, за выслугу лет было начислено 3,5 тыс. грн, за работу с государственной тайной — 1,2 тыс. грн, надбавка экспертам по вопросам тайны — 2,3 тыс. грн, за ранг — 88,9 грн, индексация — 22,8 грн. Также он получил 75,6 тыс. грн командировочных и почти 75 тыс. грн отпускных.

Зарплата его первого заместителя Гизо Углавы составила 106,5 тыс. грн, но с учетом налоговых отчислений ему досталось около 85,8 тыс. грн. Оклад чиновника составил 61,8 тыс. грн, за выслугу лет начислено 9,2 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 6,1 тыс. грн, за ранг — 433,33 грн, индексация — 148,45 грн, а 29,6 тыс. грн составили командировочные выплаты.

Татьяна Варварская, которая является еще одним заместителем директора НАБУ, за июнь заработала 127,8 тыс. грн, но с учетом всех налоговых отчислений она получила 102,9 тыс. грн при окладе в 84,6 тыс. грн. За выслугу лет было начислено 33,8 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 8,4 тыс. грн, за ранг — 700 грн, а индексация — 205,55 грн.

Еще один заместитель Сытника, Анатолий Новак, заработал за прошлый месяц 159,7 тыс. грн, но с учетом налоговых отчислений в итоге получил 156,7 тыс. грн при окладе в 84,6 тыс. грн. В итоговую сумму были начислены выплаты за выслугу лет в размере 33,8 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 8,5 тыс. грн, за специальное звание — 2,4 тыс. грн, за научную степень — 12,7 тыс. грн, надбавка экспертам по вопросам тайны — 16,9 тыс. грн и 205,55 грн индексации.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.