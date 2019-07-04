Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страны

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в июне 2019 года заработал 169,5 тыс. грн, но с учетом всех налоговых отчислений получил 136,5 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос издания «Слово и Дело».

Согласно документу, оклад Сытника за прошлый месяц составил 11,7 тыс. грн, за выслугу лет было начислено 3,5 тыс. грн, за работу с государственной тайной — 1,2 тыс. грн, надбавка экспертам по вопросам тайны — 2,3 тыс. грн, за ранг — 88,9 грн, индексация — 22,8 грн. Также он получил 75,6 тыс. грн командировочных и почти 75 тыс. грн отпускных.

Зарплата его первого заместителя Гизо Углавы составила 106,5 тыс. грн, но с учетом налоговых отчислений ему досталось около 85,8 тыс. грн. Оклад чиновника составил 61,8 тыс. грн, за выслугу лет начислено 9,2 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 6,1 тыс. грн, за ранг — 433,33 грн, индексация — 148,45 грн, а 29,6 тыс. грн составили командировочные выплаты.

Татьяна Варварская, которая является еще одним заместителем директора НАБУ, за июнь заработала 127,8 тыс. грн, но с учетом всех налоговых отчислений она получила 102,9 тыс. грн при окладе в 84,6 тыс. грн. За выслугу лет было начислено 33,8 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 8,4 тыс. грн, за ранг — 700 грн, а индексация — 205,55 грн.

Еще один заместитель Сытника, Анатолий Новак, заработал за прошлый месяц 159,7 тыс. грн, но с учетом налоговых отчислений в итоге получил 156,7 тыс. грн при окладе в 84,6 тыс. грн. В итоговую сумму были начислены выплаты за выслугу лет в размере 33,8 тыс. грн, за доступ к государственной тайне — 8,5 тыс. грн, за специальное звание — 2,4 тыс. грн, за научную степень — 12,7 тыс. грн, надбавка экспертам по вопросам тайны — 16,9 тыс. грн и 205,55 грн индексации.