Межбанк: почему доллар может "потянуться" вверх

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда будет чрезвычайно интересной на валютном рынке. Мы прогнозируем объем операций в пределах 420 млн долларов при заключении до 510-580 сделок. Но главное будет не в статистике торгов, а в движении курса.
На рынок будет существенно влиять:
1) Оплата за ОВГЗ, купленные вчера на аукционе Минфина Украины. Инвесторы купили облигаций на сумму в 6 млрд гривен, из которых почти половина – шестилетние под в среднем 15,84% годовых. Учитывая, что эти доходы не облагаются налогом – это очень привлекательная доходность. В то же время -это несколько ниже ,чем ожидалось (прогноз был около 8-10 млрд гривен). Сегодня -день расчета по этим бумагам и нерезидентам понадобится гривна для закрытия этих сделок. Это сработает в пользу укрепления гривны, так как иностранцы будут продавать валюту;
2) Продолжение периода низкой ликвидности в банках. Их корсчета на утро среды провалились еще на 3,2 млрд гривен — до 35,5 млрд. Это снижает возможности по раскачке рынка, как со стороны спекулянтов, так и за счет действий экспортеров;
3) Поведение Нацбанка. НБУ уже настолько “затарился” долларом за последние дни (по разным оценкам с начала этой недели еще докупил порядка 150-200 млн долларов), что это может в перспективе давить на инфляционные процессы в стране, а также на поведение экспортеров и наполнение бюджета по таможенным сборам и налогам, завязанным на курсе. Вчерашняя многократная скупка регулятором излишка доллара на фоне выхода в середине дня некоторых крупных покупателей (в основном импортеров энергоносителей) фактически развернула рынок в сторону роста котировок. Это психологически сыграет и сегодня против гривны;
4) На наличном рынке спрос на подешевевшую валюту увеличился, а рост котировок межбанка подтягивает и ценники обменок. Владельцы обменников постепенно подтягивают котировки и внимательно будут следить за событиями на торгах;
5) Постепенно активизируются клиенты в части скупки валюты ( в основном – импортеры энергоносителей и крупные ритейлеры). На этом подъеме спроса пытаются играть “на повышение” и экспортеры, которым уже давно “не нравится” снижение котировок.
Как и вчера, все эти факторы работают разнонаправленно, что сохранит зависимость тренда по курсу от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и Нацбанка. Но общий настрой рынка – на рост котировок. Судя по всему, курсовое “дно” пройдено, и межбанк ожидает коррекция в части роста валютных котировок.
Мы прогнозируем на среду коридор по доллару в пределах 25,60-25,80 гривен с ростом курсовых колебаний в течении дня.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,63 / 25,67
евро – 28,71 / 28,76
российский рубль – 0,4016 / 0,4024
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца годаВчера, 16:04 - 1651 7
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2633 5
"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в УкраинеВчера, 21:03 - 1561 5
В Украине автопроизводство упало на четвертьВчера, 08:03 - 672 5
В Украине впервые за год зафиксирована дефляция2 ч. назад - 791 2
В Польше запустили новые деньги (фото)Вчера, 12:17 - 10199
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2633 5
Бельгию обязали платить по 5 тысяч евро в день из-за медленного интернета5 ч. назад - 2546
Межбанк: проявилась "жадность" регулятораВчера, 18:23 - 2353
Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)10 ч. назад - 2086 1
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Вчера, 16:15 - 460
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4105
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2270 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 881
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5606 1