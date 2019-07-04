Межбанк: почему доллар может "потянуться" вверх

Среда будет чрезвычайно интересной на валютном рынке. Мы прогнозируем объем операций в пределах 420 млн долларов при заключении до 510-580 сделок. Но главное будет не в статистике торгов, а в движении курса.

На рынок будет существенно влиять:

1) Оплата за ОВГЗ, купленные вчера на аукционе Минфина Украины. Инвесторы купили облигаций на сумму в 6 млрд гривен, из которых почти половина – шестилетние под в среднем 15,84% годовых. Учитывая, что эти доходы не облагаются налогом – это очень привлекательная доходность. В то же время -это несколько ниже ,чем ожидалось (прогноз был около 8-10 млрд гривен). Сегодня -день расчета по этим бумагам и нерезидентам понадобится гривна для закрытия этих сделок. Это сработает в пользу укрепления гривны, так как иностранцы будут продавать валюту;

2) Продолжение периода низкой ликвидности в банках. Их корсчета на утро среды провалились еще на 3,2 млрд гривен — до 35,5 млрд. Это снижает возможности по раскачке рынка, как со стороны спекулянтов, так и за счет действий экспортеров;

3) Поведение Нацбанка. НБУ уже настолько “затарился” долларом за последние дни (по разным оценкам с начала этой недели еще докупил порядка 150-200 млн долларов), что это может в перспективе давить на инфляционные процессы в стране, а также на поведение экспортеров и наполнение бюджета по таможенным сборам и налогам, завязанным на курсе. Вчерашняя многократная скупка регулятором излишка доллара на фоне выхода в середине дня некоторых крупных покупателей (в основном импортеров энергоносителей) фактически развернула рынок в сторону роста котировок. Это психологически сыграет и сегодня против гривны;

4) На наличном рынке спрос на подешевевшую валюту увеличился, а рост котировок межбанка подтягивает и ценники обменок. Владельцы обменников постепенно подтягивают котировки и внимательно будут следить за событиями на торгах;

5) Постепенно активизируются клиенты в части скупки валюты ( в основном – импортеры энергоносителей и крупные ритейлеры). На этом подъеме спроса пытаются играть “на повышение” и экспортеры, которым уже давно “не нравится” снижение котировок.

Как и вчера, все эти факторы работают разнонаправленно, что сохранит зависимость тренда по курсу от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и Нацбанка. Но общий настрой рынка – на рост котировок. Судя по всему, курсовое “дно” пройдено, и межбанк ожидает коррекция в части роста валютных котировок.

Мы прогнозируем на среду коридор по доллару в пределах 25,60-25,80 гривен с ростом курсовых колебаний в течении дня.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,63 / 25,67

евро – 28,71 / 28,76

российский рубль – 0,4016 / 0,4024

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