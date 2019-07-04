0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Штаты потеряли 45 миллиардов из-за кибератак в 2018 году

Штаты потеряли 45 миллиардов из-за кибератак в 2018 году

Компании США в целом потеряли 45 млрд долларов за 2018 год в результате 2 млн кибератак.

Об этом говорится в исследовании Online Trust Alliance.

“Финансовые последствия киберпреступности значительно возрастают, а киберпреступники становятся более квалифицированными. Таким образом, количество киберинцидентов и финансовых потерь намного больше, чем мы наблюдали до этого”, – заявил технический директор Интернет-ассоциации Джефф Уилбур.

Отмечается, что за год было зафиксировано около 2 млн киберинцидентов. Но, по словам экспертов, 95% этих атак можно было избежать, просто усилив меры по кибербезопасности.

Online Trust Alliance выделяет самые распространенные случаи кибератак: атаки цепей поставок товаров, манипуляции с электронной почтой, атаки, связанные с криптовалютой, атаки органов власти, взлом облачных сервисов хранения информации и доступ к учетным записям.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.