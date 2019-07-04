Штаты потеряли 45 миллиардов из-за кибератак в 2018 году

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Компании США в целом потеряли 45 млрд долларов за 2018 год в результате 2 млн кибератак.
Об этом говорится в исследовании Online Trust Alliance.
“Финансовые последствия киберпреступности значительно возрастают, а киберпреступники становятся более квалифицированными. Таким образом, количество киберинцидентов и финансовых потерь намного больше, чем мы наблюдали до этого”, – заявил технический директор Интернет-ассоциации Джефф Уилбур.
Отмечается, что за год было зафиксировано около 2 млн киберинцидентов. Но, по словам экспертов, 95% этих атак можно было избежать, просто усилив меры по кибербезопасности.
Online Trust Alliance выделяет самые распространенные случаи кибератак: атаки цепей поставок товаров, манипуляции с электронной почтой, атаки, связанные с криптовалютой, атаки органов власти, взлом облачных сервисов хранения информации и доступ к учетным записям.
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