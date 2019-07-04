Межбанк: проявилась "жадность" регулятора

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Вторник на валютном рынке прошел достаточно драматично и интересно. Объемы сделок, как мы и предполагали в утреннем прогнозе, выросли, а вот тренд по курсу во второй половине дня крупные клиенты и сам Нацбанк развернули в сторону роста.
Хотя во многом это связано с “жадностью” регулятора. Похоже – он переусердствовал с выкупом доллара в резервы в течении дня, чем и обескровил предложение. А затем уже спекулянты постарались разогреть котировки, что им частично и удалось уже сразу после обеда.
Ход торгов:
В первые два часа сессии крупные продавцы валюты и нерезиденты, участвующие в аукционе Минфина Украины по продаже ОВГЗ – “завалили” рынок долларом и евро. С утренних 25,53/25,55 к 11 часам доллар упал до 25,445/25,465 гривен, а к 12:00 чуть скорректировался до 25,465/25,495. Нацбанк многократно выходил на торги с выкупом доллара через Matching и купил не менее 60 млн долларов по цене около 25,50 гривен за доллар. Откачав с рынка избыток валюты, регулятор решил, что “дело сделано и мавр может уходить”.
Но тут в процесс вмешались как крупные покупатели, так и в дальнейшем те нерезиденты, чьи заявки на аукционе полностью не закрыли или по которым Минфин и покупатели облигаций не сошлись в цене.
Уже к обеду курс вырос до 25,47/25,50 гривен, а после обеда – на уже малообъемном рынке и вовсе ушел к уровню: на 14:00 – 25,49/25,52 гривны и на 15:00 – 25,60/25,64. Завершилась сессия котировками 25,63/25,67 гривен за доллар, а участники торгов начинают поговаривать о смене общего тренда в сторону роста котировок.
Наличный рынок во второй половине дня не особо среагировал на изменения на межбанке, но все же “насторожился” и завтра с утра будет очень внимательно следить за событиями на торгах, чтобы вовремя менять ценники.
Главные события 9 июля на межбанке:
1) После проседания котировок доллара с утренних 25,53/25,55 гривен до 25,445/25,465 к 11 часам – с 12 часов уже постепенный рост курса с завершением сессии на отметке 25,63/25,67;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был многократно замечен со скупкой излишков доллара через Matching. Купил не менее 60 млн долларов по 25,50 гривен и этим частично развернул рынок в сторону роста котировок во второй половине дня;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,4738 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 10 июля установлен на уровне 25,4891.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,61 / 25,66
евро – 28,69 / 28,74
российский рубль – 0,4017 / 0,4026
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1206 / 1,1208
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