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Hyundai запускает в продажу конкурента Mini Countryman (видео)

Hyundai запускает в продажу конкурента Mini Countryman (видео)

Hyundai анонсирует появление субкомпактного кроссовера в модельной линейке под именем Venue. Старт продаж намечен на вторую половину этого года.

В сети уже появился ролик с новым автомобилем. В новом видео вся модельная линейка бренда встречает новенького на взлетной полосе. Даже последняя новинка компании Hyundai Polisade уступает малышу дорогу к городу.

Видимо маркетологи подчеркивают ориентацию на молодое поколение пользователей. По словам самих представителей компании, новый Hyundai Venue займет место среди современных городских кроссоверов с направленностью на технологическую начинку. Целевой аудиторией обозначат жителей больших городов, в возрасте до 35 лет.

Продажи начнутся уже до конца этого года, но цена пока не озвучена. Новинка пополнит ряд кроссоверной линейки компании, состоящей из Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.

По материалам autonews.ua
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