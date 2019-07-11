Hyundai запускает в продажу конкурента Mini Countryman (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Hyundai анонсирует появление субкомпактного кроссовера в модельной линейке под именем Venue. Старт продаж намечен на вторую половину этого года.
В сети уже появился ролик с новым автомобилем. В новом видео вся модельная линейка бренда встречает новенького на взлетной полосе. Даже последняя новинка компании Hyundai Polisade уступает малышу дорогу к городу.
Видимо маркетологи подчеркивают ориентацию на молодое поколение пользователей. По словам самих представителей компании, новый Hyundai Venue займет место среди современных городских кроссоверов с направленностью на технологическую начинку. Целевой аудиторией обозначат жителей больших городов, в возрасте до 35 лет.
Продажи начнутся уже до конца этого года, но цена пока не озвучена. Новинка пополнит ряд кроссоверной линейки компании, состоящей из Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 37722 8
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьПозавчера, 14:03 - 9929 3
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 3287 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)Вчера, 00:00 - 8316 1
Андрей Попов: обязательный аудит за 2019 год. Как избежать рисков аудиторского комитета?09.07.2019, 10:30 - 378 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 37722 8
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)Вчера, 00:00 - 8316 1
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 3287 1
Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)Вчера, 16:00 - 3053
Украинские вузы попали в мировой топ-1000Вчера, 08:00 - 1623 1
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Позавчера, 17:34 - 689
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 2901
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 544
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1253 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5125