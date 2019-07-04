Мажоритарка: 19% самовыдвиженцев - безработные (инфографика)

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Среди самовыдвиженцев 19% кандидатов (около 330 человек) являются безработными.
Движение Честно исследовало, какие партии выдвинули безработных в мажоритарных округах.
Безработные баллотируются от всех проходных политсил:
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