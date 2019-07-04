0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

Мажоритарка: 19% самовыдвиженцев - безработные (инфографика)

Мажоритарка: 19% самовыдвиженцев - безработные (инфографика)

Среди самовыдвиженцев 19% кандидатов (около 330 человек) являются безработными.

Движение Честно исследовало, какие партии выдвинули безработных в мажоритарных округах.

Безработные баллотируются от всех проходных политсил:

  • партия “Европейская солидарность” имеет самый большой процент безработных среди своих кандидатов на округах – 12%,
  • “Слуга народа” среди изначально выдвинутых 199 кандидатов по мажоритарке имеет 10% безработных;
  • партия “Голос” – 7%, или 5 кандидатов среди 68;
  • “Оппозиционная платформа – За жизнь” выдвинула 17 безработных из 151-го кандидата, это 11%;
  • “Батькивщина” – 11%.

Методология:

  • Профессии и должности кандидатов-мажоритарщиков выделили из их биографий.
  • Профессии всех зарегистрированных мажоритарщиков анализировались, игнорируя то, была ли их регистрация отменена.
  • Категория “без работы” содержит “временно неработающих” и “безработных”.
По материалам ЧЕСНО
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.