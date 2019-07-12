Государство компенсировало аграриям 174,6 млн грн за сельскохозяйственную технику

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на начало июля 2019 года из государственного бюджета выплатили 174,6 миллиона гривен компенсаций за приобретенную сельскохозяйственную технику и прочее оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Государственную компенсацию распределили между 1513 сельскохозяйственными товаропроизводителями, из которых около половины – фермерские хозяйства.
«В целом, сельхозпроизводителями приобретено 2583 единицы техники и оборудования на сумму 842,8 млн грн. В частности, приобретено 49 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 2 автомобиля сельскохозяйственного назначения, 2089 техники для обработки грунта и посевных работ, и 456 – другого оборудования», – сообщают в правительстве.
В целом на программу государственных компенсаций приобретенной сельскохозяйственной техники в бюджете предусмотрено 881,8 миллиона гривен. То есть, за полгода средства на программу использовали менее чем на 20%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не планируют оставаться в Польше - исследованиеВчера, 08:13 - 10781 13
Какие зарплаты получают заробитчане в ЧехииВчера, 13:16 - 14853 4
Условия для покупок товаров за границей ухудшатся - президент Meest GroupВчера, 18:23 - 1382 3
За пять лет средняя площадь жилья, приходящаяся на одного украинца, выросла на метрВчера, 11:41 - 284 2
За неделю цены на бензин снизились на 2 грн - представитель президента12.07.2019, 15:15 - 1422 1
Какие зарплаты получают заробитчане в ЧехииВчера, 13:16 - 14853 4
Украина переходит на безнал: эксперт оценил количество платежейВчера, 10:27 - 11552
Большинство украинцев не планируют оставаться в Польше - исследованиеВчера, 08:13 - 10781 13
Как менялся курс гривны к доллару в начале лета за последние 5 летВчера, 12:17 - 2259
Эксперт рассказал, сколько выпускников вузов работают не по специальностиВчера, 17:39 - 1591
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Вчера, 15:26 - 254
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 996
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3073
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 585
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1363 1