Государство компенсировало аграриям 174,6 млн грн за сельскохозяйственную технику

По состоянию на начало июля 2019 года из государственного бюджета выплатили 174,6 миллиона гривен компенсаций за приобретенную сельскохозяйственную технику и прочее оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Государственную компенсацию распределили между 1513 сельскохозяйственными товаропроизводителями, из которых около половины – фермерские хозяйства.

«В целом, сельхозпроизводителями приобретено 2583 единицы техники и оборудования на сумму 842,8 млн грн. В частности, приобретено 49 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 2 автомобиля сельскохозяйственного назначения, 2089 техники для обработки грунта и посевных работ, и 456 – другого оборудования», – сообщают в правительстве.

В целом на программу государственных компенсаций приобретенной сельскохозяйственной техники в бюджете предусмотрено 881,8 миллиона гривен. То есть, за полгода средства на программу использовали менее чем на 20%.