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Государство компенсировало аграриям 174,6 млн грн за сельскохозяйственную технику

Государство компенсировало аграриям 174,6 млн грн за сельскохозяйственную технику

По состоянию на начало июля 2019 года из государственного бюджета выплатили 174,6 миллиона гривен компенсаций за приобретенную сельскохозяйственную технику и прочее оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Государственную компенсацию распределили между 1513 сельскохозяйственными товаропроизводителями, из которых около половины – фермерские хозяйства.

«В целом, сельхозпроизводителями приобретено 2583 единицы техники и оборудования на сумму 842,8 млн грн. В частности, приобретено 49 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн, 2 автомобиля сельскохозяйственного назначения, 2089 техники для обработки грунта и посевных работ, и 456 – другого оборудования», – сообщают в правительстве.

В целом на программу государственных компенсаций приобретенной сельскохозяйственной техники в бюджете предусмотрено 881,8 миллиона гривен. То есть, за полгода средства на программу использовали менее чем на 20%.

По материалам hromadske.tv
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