С 2020 года во Франции введут "экологический налог" для авиакомпаний

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С 2020 года во Франции введут так называемый “экологический налог” на весь авиатранспорт.
Об этом заявила министр транспорта Франции Элизабет Борн.
Так, министр отметила, что налог будет введен на всех рейсах из Франции и принесет около 180 миллионов евро для финансирования ежедневных перевозок.
“Мы решили ввести экологический налог для воздушного транспорта на всех рейсах, вылетающих из Франции. Он будет прогрессивным и будет представлять собой взнос в размере 1,50 евро за билет на внутреннем или внутриевропейском рейсе в экономическом классе и может повышаться до 18 евро на рейсах за пределы ЕС в бизнес-классе “, – сказала Борн.
Кроме того чиновник утверждает, что все полученные от налога средства будут направлены на развитие ежедневных перевозок.
Борн также пояснила, что налог не коснется стыковочных рейсов, внутренних рейсов, вылетающих из / или направляются на Корсику, рейсов, связывающих материковую Францию с заморскими территориями.
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