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Куда украинцы чаще всего летают из Харькова

Куда украинцы чаще всего летают из Харькова

Аэропорт “Харьков” в первом полугодии 2019 года увеличил пассажиропоток на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Отмечается, что в июне 2019 года пассажиропоток составил 124,4 тысячи человек, что на 9% больше, чем в июне 2018 года.

Самые популярные направления: Анталья, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Справка Finance.ua

  • Международный аэропорт “Харьков” был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
  • Общая сумма инвестиций бизнесмена Александра Ярославского в проект составила 107,2 миллиона долларов.

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По материалам Finance.UA
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