Куда украинцы чаще всего летают из Харькова

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Аэропорт “Харьков” в первом полугодии 2019 года увеличил пассажиропоток на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
Отмечается, что в июне 2019 года пассажиропоток составил 124,4 тысячи человек, что на 9% больше, чем в июне 2018 года.
Самые популярные направления: Анталья, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.
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