Куда украинцы чаще всего летают из Харькова

Аэропорт “Харьков” в первом полугодии 2019 года увеличил пассажиропоток на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Отмечается, что в июне 2019 года пассажиропоток составил 124,4 тысячи человек, что на 9% больше, чем в июне 2018 года.

Самые популярные направления: Анталья, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Справка Finance.ua

Международный аэропорт “Харьков” был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.