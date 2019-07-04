Вышли новые бета-версии iOS 13 и iPadOS

Apple выпустила вторые публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS. Публичные бета-версии новых операционных систем доступны всем пользователям, зарегистрировавшимся в специальной программе тестирования на сайте компании.

Обновление устраняет большинство багов и ошибок первой сборки и идентично третьей бета-версии iOS 13 и iPadOS для разработчиков.

Из значимых изменений в этой сборке появилась функция «Коррекции внимания FaceTime».

Также вышло незначительное обновление iOS 13 и iPadOS beta 3 для разработчиков — оно исправляет некоторые баги и теперь доступно для установки на iPhone 7 и 7 Plus.