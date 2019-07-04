Куда больше всего летают украинцы из аэропорта «Киев»

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За июнь 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 248,5 тыс. пассажиров.
Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 241,8 тыс., на внутренних рейсах – 6,7 тыс. пассажиров.
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Количество рейсов в июне 2019 года составило 2691 на прилет и вылет, что на 9,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 2242, внутренних – 449.
Наиболее популярные международные направления в июне 2019 года:
Зарубежные – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция), Франкфурт-на-Майне (Германия).
Внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.
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