Куда больше всего летают украинцы из аэропорта «Киев»

За июнь 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 248,5 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 241,8 тыс., на внутренних рейсах – 6,7 тыс. пассажиров.

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Количество рейсов в июне 2019 года составило 2691 на прилет и вылет, что на 9,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 2242, внутренних – 449.

Наиболее популярные международные направления в июне 2019 года:

Зарубежные – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция), Франкфурт-на-Майне (Германия).

Внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.