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Куда больше всего летают украинцы из аэропорта «Киев»

Куда больше всего летают украинцы из аэропорта «Киев»

За июнь 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 248,5 тыс. пассажиров.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 241,8 тыс., на внутренних рейсах – 6,7 тыс. пассажиров.

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Количество рейсов в июне 2019 года составило 2691 на прилет и вылет, что на 9,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 2242, внутренних – 449.

Наиболее популярные международные направления в июне 2019 года:

Зарубежные – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция), Франкфурт-на-Майне (Германия).

Внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

По материалам Finance.UA
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