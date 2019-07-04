Импорт бензина из Беларуси в Украину сократился на четверть

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Импорт бензинов из Беларуси в Украину по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 25% (на 104 тыс. т), до 315 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5% (на 24 тыс. т).
Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на импорт бензина из Литвы.
ОККО по итогу первого полугодия сократила закупки бензинов у белорусских производителей на 39% (на 45 тыс. т) — со 116,4 до 71,4 тыс. т. При этом поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в 2,9 раза (на 43,6 тыс. т) — с 22,9 до 66,5 тыс. т.
Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она сократила закупку у Беларуси на 63% (на 13,8 тыс. т) с 21,8 до 8 тыс. т и увеличила импорт из Литвы в 4 раза (на 16,1 тыс. т) — с 5,5 тыс. т до 21,6 тыс. т.
В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG — с 89 до 44 тыс. т. Эти объемы компания частично заместила за счет увеличения закупки бензинов у украинских производителей.
Таким образом доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в І полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период прошлого года.
Импорт бензинов из Литвы за первое полугодие увеличился на 79% (на 66,6 тыс. т), до 150,8 тыс. т. Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.
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