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Годовой рост цен на строительные работы составляет более 7%

Годовой рост цен на строительные работы составляет более 7%

Рост цен на строительно-монтажные работы в мае 2019 года к соответствующему месяцу предыдущего года составляет 7,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Работы по строительству зданий с мая прошлого года подорожали на 7,8%.

В то же время цена на строительно-монтажные работы по возведению именно жилых зданий выросла на 9,2%.

Цены на жилье растут, и это связано с целым рядом факторов. Дорожают строительно-монтажные работы (с начала года подорожание составило почти 15%), дорожают стройматериалы. Кроме того, на стоимость «квадрата» влияет стоимость земли, прокладка и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы.

По материалам УНН
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