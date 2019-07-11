Годовой рост цен на строительные работы составляет более 7%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рост цен на строительно-монтажные работы в мае 2019 года к соответствующему месяцу предыдущего года составляет 7,3%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Читайте также: Как изменились цены на квартиры в Киеве с начала года
Работы по строительству зданий с мая прошлого года подорожали на 7,8%.
В то же время цена на строительно-монтажные работы по возведению именно жилых зданий выросла на 9,2%.
Цены на жилье растут, и это связано с целым рядом факторов. Дорожают строительно-монтажные работы (с начала года подорожание составило почти 15%), дорожают стройматериалы. Кроме того, на стоимость «квадрата» влияет стоимость земли, прокладка и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 40909 10
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьПозавчера, 14:03 - 10210 3
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 7171 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)Вчера, 00:00 - 8585 1
Андрей Попов: обязательный аудит за 2019 год. Как избежать рисков аудиторского комитета?09.07.2019, 10:30 - 399 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 40909 10
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 7171 1
Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)Вчера, 16:00 - 5373
Украинские вузы попали в мировой топ-1000Вчера, 08:00 - 1686 1
Как будет расти зарплата педагогов с 2020 годаВчера, 12:03 - 1187
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Позавчера, 17:34 - 798
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 2924
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 547
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1268 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5167