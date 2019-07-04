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Гройсман рассказал о ситуации с очередями в детсады

Гройсман рассказал о ситуации с очередями в детсады

Ситуация с очередями в детские сады постепенно улучшается, сейчас их удалось уменьшить с 96 до 33 тысяч мест.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании координационного совета по вопросам внедрения реформы в сфере образования.

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“В 2020 году не должно быть очереди в детские сады. У нас было почти 96 тысяч, а сейчас 33 тысячи ждут, то есть на 60 тысяч мы с вами уменьшили очереди. Это абсолютно посильная задача, если заниматься ею последовательно”, – сказал Гройсман.

Комментируя ситуацию с внедрением инклюзивного образования, Премьер отметил, что в Киевской и Одесской областях она значительно лучше, но есть проблемы с внедрением необходимых ресурсных центров в других регионах.

Он призвал представителей местной власти поехать в те регионы, где ситуация лучше, и ознакомиться с положительным опытом, изучить, как дети учатся в таких центрах.

“Это совершенно новый пласт образования, который мы с вами будем поднимать в дальнейшем, потому что там есть особые потребности, и не обращать внимания на такие нужды и на таких детей никто не имеет никакого права”, – добавил Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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