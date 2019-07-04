Аналитики понизили рейтинг акций Apple

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Аналитики Rosenblatt Securities понизили рейтинг акций Apple с Sell до Neutral, объяснив свое решением тем, что компания “столкнется с фундаментальным ухудшением в ближайшие 6-12 месяцев”.
“Мы считаем, что продажи новых iPhone будут разочаровывать, рост продаж iPad замедлится во второй половине 2019 года, а увеличение реализации других продуктов, таких как HomePod, AirPod и Apple Watch, может не иметь смысла, не сможет поддержать подъем всей выручки”, – написали эксперты.
По мнению аналитика Deutsche Bank Джериэля Онга (Jeriel Ong), смартфоны останутся стабильным источником прибыльности Apple, однако они не смогут демонстрировать такой же сильный рост, как в прошлые годы.
В Rosenblatt Securities ожидают, что в 12-месячной перспективе стоимость ценных бумаг Apple снизится до 150 долларов. На предварительных торгах в понедельник, 8 июля, курс акций составил 200,9 доллара, снизившись на 1,75% относительно предыдущей торговой сессии. На 30 июля 2019 года намечена публикация финансовой отчетности Apple.
Одной из главных проблем для бизнеса Apple является обострение американо-китайских торговых отношений и последующее за ним введение 25-процентных пошлин на электронику и другие продукты, ввозимые из КНР в США. Насколько эта ситуация отразится на Apple, будет зависеть от окончательного размера пошлин и роста цена на продукцию.
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