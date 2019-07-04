0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Аналитики понизили рейтинг акций Apple

Аналитики понизили рейтинг акций Apple

Аналитики Rosenblatt Securities понизили рейтинг акций Apple с Sell до Neutral, объяснив свое решением тем, что компания “столкнется с фундаментальным ухудшением в ближайшие 6-12 месяцев”.

“Мы считаем, что продажи новых iPhone будут разочаровывать, рост продаж iPad замедлится во второй половине 2019 года, а увеличение реализации других продуктов, таких как HomePod, AirPod и Apple Watch, может не иметь смысла, не сможет поддержать подъем всей выручки”, – написали эксперты.

По мнению аналитика Deutsche Bank Джериэля Онга (Jeriel Ong), смартфоны останутся стабильным источником прибыльности Apple, однако они не смогут демонстрировать такой же сильный рост, как в прошлые годы.

В Rosenblatt Securities ожидают, что в 12-месячной перспективе стоимость ценных бумаг Apple снизится до 150 долларов. На предварительных торгах в понедельник, 8 июля, курс акций составил 200,9 доллара, снизившись на 1,75% относительно предыдущей торговой сессии. На 30 июля 2019 года намечена публикация финансовой отчетности Apple.

Одной из главных проблем для бизнеса Apple является обострение американо-китайских торговых отношений и последующее за ним введение 25-процентных пошлин на электронику и другие продукты, ввозимые из КНР в США. Насколько эта ситуация отразится на Apple, будет зависеть от окончательного размера пошлин и роста цена на продукцию.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.