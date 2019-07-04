Стартовали продажи Центрального автовокзала и 5 киевских автостанций

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Фонд государственного имущества Украины продает компанию Киевпассервис, которой подчиняется 6 автостанций в Киеве, среди которых Центральный автовокзал Киева.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.
Отмечается, что на продажу выставят государственный пакет акций «Киевпассервиса» в размере 99,9% акций. Его государство оценило в 195,9 миллиона гривен.
«Это объект малой приватизации, соответственно, аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019», – сообщил Трубаров.
Киевпассервис владеет шестью автостанциями (АС) столицы: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная, а также восемнадцатью автостанциями в Киевской области.
Потенциальный покупатель будет обязан продолжать работу автостанций, а также в течение 6 месяцев погасить долги по зарплате их работникам.
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