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Стартовали продажи Центрального автовокзала и 5 киевских автостанций

Стартовали продажи Центрального автовокзала и 5 киевских автостанций

Фонд государственного имущества Украины продает компанию Киевпассервис, которой подчиняется 6 автостанций в Киеве, среди которых Центральный автовокзал Киева.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Отмечается, что на продажу выставят государственный пакет акций «Киевпассервиса» в размере 99,9% акций. Его государство оценило в 195,9 миллиона гривен.

«Это объект малой приватизации, соответственно, аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019», – сообщил Трубаров.

Киевпассервис владеет шестью автостанциями (АС) столицы: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная, а также восемнадцатью автостанциями в Киевской области.

Потенциальный покупатель будет обязан продолжать работу автостанций, а также в течение 6 месяцев погасить долги по зарплате их работникам.

Справка Finance.ua:

  • План по приватизации на 2019 год за полгода выполнили на 1,6%. В частности, Минфин одолжил за январь-июнь около 241,7 миллиарда гривен. Это на 30,7 миллиарда гривен больше, чем государство отдало за обслуживание и выплату долга за этот период.
По материалам hromadske.tv
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