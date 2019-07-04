В июне экспорт сахара сократился почти вдвое

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За июнь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 24,8 тыс. т сахара, что на 40% меньше, чем в мае.
«Основным импортером украинского сахара в июне остался Азербайджан, однако Ливия составила ему конкуренцию – по 28% от общего объема экспорта приходится на эти две страны. Также, значительные поставки осуществлялись в Грузию и Таджикистан – 12% и 10% соответственно», – пояснила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутыло.
За 10 месяцев 2018/2019 года экспортировано 403,0 тыс. т сахара, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причина снижения объемов поставок – низкие мировые цены на сахар и неблагоприятная конъюнктура.
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