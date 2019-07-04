Межбанк: ждать ли продолжения эстафеты понедельника

Вторник продолжит эстафету понедельника на валютном рынке в части роста статистики торгов. Мы прогнозируем увеличение объемов операций до 450 млн долларов при заключении до 580 сделок. Основных драйверов для рынка сегодня будет три:

1) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники предлагают на этом аукционе достаточно привлекательные гривневым бумагам. Иностранцам понадобится гривна для их приобретения, что и увеличит объемы предложения доллара и евро на межбанке в ближайшие два дня. Сегодня – непосредственно из-за самого аукциона, завтра – в связи с расчетами покупателей и Минфина Украины по этим бумагам;

2) Низкая ликвидность в банковской системе. Корсчета банков на утро 9-го июля находятся на низком уровне – 38,6 млрд гривен , что связывает руки спекулянтам и дает возможность покупателям играть “на понижение”;

3) Поведение Нацбанка, наличного рынка и клиентов.

НБУ активно выкупает излишек предложения доллара на торгах, чем удерживает его котировки от существенного падения.

На наличном рынке спрос на подешевевшую валюту постепенно увеличивается уже третий день подряд, что снижает эффективность связки наличный рынок – межбанк в части переливов валюты с одного сегмента рынка на другой. Обменники сами справляются как с объемами спроса, так и предложения и работают в формате “с оборота”;

Постепенно активизируются и клиенты как в части скупки валюты ( импортеры энергоносителей), так и ее продажи (увеличили продажи аграрии и металлурги). Это также добавляет статистики торгов и оживляет рынок при выходе крупнейших игроков.

Как и вчера – все эти факторы работают разнонаправленно, что сохранит зависимость тренда по курсу от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и Нацбанка.

Мы прогнозируем на вторник коридор по доллару в пределах 25,37-25,55 гривен. Мы снова увидим НБУ с покупкой валюты для пополнения ЗВР.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,56 / 25,58

евро – 28,68 / 28,69

российский рубль – 0,4017 / 0,4024

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